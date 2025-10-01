Diretório de Empresas
Gaming Innovation Group
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
Gaming Innovation Group Engenheiro de Software Salários em Madrid Metropolitan Area

A remuneração total média de Engenheiro de Software in Madrid Metropolitan Area na Gaming Innovation Group varia de €52.4K a €74.4K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Gaming Innovation Group. Última atualização: 10/1/2025

Remuneração Total Média

€59.6K - €70.6K
Spain
Intervalo Comum
Intervalo Possível
€52.4K€59.6K€70.6K€74.4K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Gaming Innovation Group?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Gaming Innovation Group in Madrid Metropolitan Area situa-se numa remuneração total anual de €74,444. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Gaming Innovation Group para a função de Engenheiro de Software in Madrid Metropolitan Area é €52,434.

Outros Recursos