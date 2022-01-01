GameStop Salários

O salário da GameStop varia de $35,183 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $165,825 para um Analista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GameStop. Última atualização: 8/27/2025
Na GameStop, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
5% adquire-se no 1st-ANO (5.00% anual)
15% adquire-se no 2nd-ANO (15.00% anual)
40% adquire-se no 3rd-ANO (20.00% semestral)
40% adquire-se no 4th-ANO (20.00% semestral)
