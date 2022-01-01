Diretório de Empresas
GameStop
GameStop Salários

O salário da GameStop varia de $35,183 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $165,825 para um Analista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GameStop. Última atualização: 8/27/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $135K
Analista de Negócio
$149K
Analista de Dados
$166K

Cientista de Dados
$161K
Operações de Marketing
$48.5K
Engenheiro Mecânico
$119K
Gestor de Produto
$133K
Gestor de Programa
$154K
Vendas
$35.2K
Cronograma de Aquisição

5%

ANO 1

15%

ANO 2

40%

ANO 3

40%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na GameStop, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 5% adquire-se no 1st-ANO (5.00% anual)

  • 15% adquire-se no 2nd-ANO (15.00% anual)

  • 40% adquire-se no 3rd-ANO (20.00% semestral)

  • 40% adquire-se no 4th-ANO (20.00% semestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na GameStop é Analista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $165,825. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na GameStop é $135,000.

