Fundrise
Fundrise Engenheiro de Software Salários em Northern Virginia Washington DC

O pacote de remuneração in Northern Virginia Washington DC mediano de Engenheiro de Software na Fundrise totaliza $197K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fundrise. Última atualização: 11/6/2025

Pacote Mediano
Total por ano
$197K
Nível
Senior
Base
$159K
Stock (/yr)
$27K
Bónus
$11K
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Fundrise?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Fundrise in Northern Virginia Washington DC situa-se numa remuneração total anual de $225,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Fundrise para a função de Engenheiro de Software in Northern Virginia Washington DC é $177,500.

Outros Recursos