Fullscript Salários

A faixa salarial da Fullscript varia de $55,164 em remuneração total por ano para um Marketing no limite inferior a $127,104 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fullscript. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Engenheiro de Software
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
Median $74.3K

Designer de Experiência do Utilizador

Analista Financeiro
$61.2K

Marketing
$55.2K
Gestor de Engenharia de Software
$119K
FAQs

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Fullscript הוא Engenheiro de Software at the L5 level עם פיצוי כולל שנתי של $127,104. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fullscript הוא $87,534.

