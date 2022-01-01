Fulgent Genetics Salários

O salário da Fulgent Genetics varia de $69,650 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $100,500 para um Engenheiro Biomédico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fulgent Genetics. Última atualização: 11/21/2025
