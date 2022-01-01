fuboTV Salários

O salário da fuboTV varia de $142,285 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $334,560 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da fuboTV . Última atualização: 11/21/2025