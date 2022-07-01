Diretório de Empresas
FS-ISAC
FS-ISAC Salários

O salário mediano da FS-ISAC é $180,027 para um Analista de Cibersegurança . O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da FS-ISAC. Última atualização: 11/21/2025

Analista de Cibersegurança
$180K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na FS-ISAC é Analista de Cibersegurança at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $180,027. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na FS-ISAC é $180,027.

Outros Recursos

