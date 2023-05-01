Diretório de Empresas
FreeWire Technologies
FreeWire Technologies Salários

O salário da FreeWire Technologies varia de $77,610 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $181,090 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da FreeWire Technologies. Última atualização: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Engenheiro de Software
Median $180K
Recursos Humanos
$77.6K
Engenheiro Mecânico
$133K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gestor de Produto
$181K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na FreeWire Technologies é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $181,090. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na FreeWire Technologies é $156,330.

