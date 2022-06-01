Freeman Salários

Diretório de Empresas
O salário da Freeman varia de $74,772 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $127,360 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Freeman. Última atualização: 10/18/2025

Atendimento ao Cliente
$114K
Information Technologist (IT)
$111K
Designer de Produto
$85.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Vendas
$74.8K
Engenheiro de Software
$127K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Freeman é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $127,360. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Freeman é $110,550.

