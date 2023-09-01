Diretório de Empresas
FPL
FPL Salários

O salário da FPL varia de $64,675 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $160,800 para um Gestor de Projecto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da FPL. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $67.6K

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Negócio
$111K
Engenheiro de Controlo
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Cientista de Dados
$64.7K
Tecnólogo de Informação (TI)
$103K
Gestor de Projecto
$161K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na FPL é Gestor de Projecto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $160,800. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na FPL é $86,915.

Outros Recursos