Foxtrot
Foxtrot Salários

O salário da Foxtrot varia de $125,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $201,000 para um Operações de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Foxtrot. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $125K
Operações de Negócio
$201K
Gestor de Produto
$143K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Foxtrot é Operações de Negócio at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Foxtrot é $142,710.

