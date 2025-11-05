Fortinet Gestor de Engenharia de Software Salários em Canada

A remuneração de Gestor de Engenharia de Software in Canada na Fortinet varia de CA$275K por year para P3 a CA$396K por year para P6. O pacote de remuneração in Canada mediano year totaliza CA$281K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fortinet. Última atualização: 11/5/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus P1 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P2 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P3 CA$275K CA$202K CA$52.7K CA$20.6K P4 CA$253K CA$177K CA$58K CA$17.7K Ver 2 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( CAD ) Base | Ações (ano) | Bónus

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Fortinet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 25.00 % anual )

Qual é o calendário de aquisição na Fortinet ?

