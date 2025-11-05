Fortinet Engenheiro de Software Salários em United States

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Fortinet varia de $128K por year para P1 a $281K por year para P6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $213K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fortinet. Última atualização: 11/5/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus P1 Software Engineer 1 ( Nível de Entrada ) $128K $106K $16K $5.7K P2 Software Engineer 2 $155K $141K $13.4K $0 P3 Senior Software Engineer $207K $172K $31.1K $4.4K P4 Staff Software Engineer $258K $202K $47.4K $8.9K Ver 2 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Fortinet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 25.00 % anual )

Qual é o calendário de aquisição na Fortinet ?

