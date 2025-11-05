A remuneração de Engenheiro de Software in Tel Aviv Metropolitan Area na Fortinet varia de ₪501K por year para P3 a ₪509K por year para P5. O pacote de remuneração in Tel Aviv Metropolitan Area mediano year totaliza ₪509K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fortinet. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
₪501K
₪448K
₪53K
₪0
P4
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Fortinet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)
