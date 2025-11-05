Fortinet Engenheiro de Software Salários em India

A remuneração de Engenheiro de Software in India na Fortinet varia de ₹3.07M por year para P2 a ₹10.56M por year para P6. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹3.63M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fortinet. Última atualização: 11/5/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus P1 Software Engineer 1 ( Nível de Entrada ) ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P2 Software Engineer 2 ₹3.07M ₹1.63M ₹1.45M ₹0 P3 Senior Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P4 Staff Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Ver 2 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Fortinet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 25.00 % anual )

Qual é o calendário de aquisição na Fortinet ?

