Diretório de Empresas
Fortinet
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • India

Fortinet Engenheiro de Software Salários em India

A remuneração de Engenheiro de Software in India na Fortinet varia de ₹3.07M por year para P2 a ₹10.56M por year para P6. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹3.63M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fortinet. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
Software Engineer 1(Nível de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
Software Engineer 2
₹3.07M
₹1.63M
₹1.45M
₹0
P3
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Fortinet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro DevOps

Programador Web

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Fortinet in India situa-se numa remuneração total anual de ₹10,561,451. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Fortinet para a função de Engenheiro de Software in India é ₹2,912,755.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Fortinet

Empresas Relacionadas

  • Check Point Software
  • Citrix
  • McAfee
  • Zscaler
  • Ciena
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos