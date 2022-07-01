Diretório de Empresas
Foresight Sports
Foresight Sports Salários

O salário da Foresight Sports varia de $105,525 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $132,600 para um Gestor de Projecto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Foresight Sports. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Engenheiro de Hardware
$118K
Gestor de Projecto
$133K
Engenheiro de Software
$106K

Perguntas Frequentes

