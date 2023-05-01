Diretório de Empresas
Fluke
Fluke Salários

A faixa salarial da Fluke varia de $13,236 em remuneração total por ano para um Designer de Produto no limite inferior a $222,063 para um Recursos Humanos no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fluke. Última atualização: 8/10/2025

$160K

Recursos Humanos
$222K
Engenheiro Mecânico
$111K
Designer de Produto
$13.2K

Gestor de Produto
$183K
Gestor de Projeto
$137K
Engenheiro de Software
$109K
Gestor de Engenharia de Software
$216K
Gestor de Programa Técnico
$109K
O cargo mais bem pago reportado na Fluke é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $222,063. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Fluke é $124,055.

