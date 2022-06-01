Diretório de Empresas
Fluidra
Fluidra Salários

O salário da Fluidra varia de $49,668 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $217,260 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fluidra. Última atualização: 9/8/2025

$160K

Gestor de Produto
Median $59.9K
Recursos Humanos
$145K
Marketing
$59.6K

Designer de Produto
$166K
Recrutador
$143K
Engenheiro de Software
$49.7K
Arquitecto de Soluções
$217K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Fluidra é Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $217,260. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Fluidra é $142,800.

