Florida Blue Salários

O salário da Florida Blue varia de $66,500 em remuneração total por ano para um Analista de Negócio na extremidade inferior a $151,900 para um Cybersecurity Analyst na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Florida Blue. Última atualização: 10/18/2025

Engenheiro de Software
Median $115K

Engenheiro de Software Backend

Analista de Negócio
Median $66.5K
Actuário
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Dados
$106K
Cientista de Dados
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Arquitecto de Soluções
$131K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Florida Blue é Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $151,900. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Florida Blue é $112,775.

