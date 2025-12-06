Diretório de Empresas
Fiverr
Fiverr Analista de Dados Salários

A remuneração total média de Analista de Dados in Israel na Fiverr varia de ₪211K a ₪307K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fiverr. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$72K - $82K
Israel
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$62.7K$72K$82K$91.3K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Fiverr?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na Fiverr in Israel situa-se numa remuneração total anual de ₪307,256. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Fiverr para a função de Analista de Dados in Israel é ₪210,913.

Outros Recursos

