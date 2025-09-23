Diretório de Empresas
Fisher & Paykel Healthcare
Fisher & Paykel Healthcare Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in New Zealand na Fisher & Paykel Healthcare varia de NZ$75.3K a NZ$109K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fisher & Paykel Healthcare. Última atualização: 9/23/2025

Remuneração Total Média

NZ$85.4K - NZ$99.2K
New Zealand
Intervalo Comum
Intervalo Possível
NZ$75.3KNZ$85.4KNZ$99.2KNZ$109K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Fisher & Paykel Healthcare?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand situa-se numa remuneração total anual de NZ$109,303. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Fisher & Paykel Healthcare para a função de Engenheiro de Software in New Zealand é NZ$75,318.

