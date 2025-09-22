Diretório de Empresas
Fisher & Paykel Healthcare
Fisher & Paykel Healthcare Engenheiro de Hardware Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Hardware in New Zealand na Fisher & Paykel Healthcare varia de NZ$126K a NZ$176K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fisher & Paykel Healthcare. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

NZ$135K - NZ$159K
New Zealand
Intervalo Comum
Intervalo Possível
NZ$126KNZ$135KNZ$159KNZ$176K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Fisher & Paykel Healthcare?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Hardware na Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand situa-se numa remuneração total anual de NZ$175,705. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Fisher & Paykel Healthcare para a função de Engenheiro de Hardware in New Zealand é NZ$126,148.

