First Republic Bank
First Republic Bank Tecnólogo da Informação (TI) Salários

O pacote de remuneração mediano de Tecnólogo da Informação (TI) na First Republic Bank totaliza $150K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da First Republic Bank. Última atualização: 11/2/2025

Pacote Mediano
company icon
First Republic Bank
Business System Analyst
New York, NY
Total por ano
$150K
Nível
L3
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
15 Anos
Quais são os níveis de carreira na First Republic Bank?
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Tecnólogo da Informação (TI) na First Republic Bank situa-se numa remuneração total anual de $410,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na First Republic Bank para a função de Tecnólogo da Informação (TI) é $166,000.

