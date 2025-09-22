A remuneração total média de Recursos Humanos in Canada na First Nations Health Authority varia de CA$49.1K a CA$68.7K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da First Nations Health Authority. Última atualização: 9/22/2025
Remuneração Total Média
Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!