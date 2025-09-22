Diretório de Empresas
First National Technlogy Solutions
First National Technlogy Solutions Analista de Cibersegurança Salários

A remuneração total média de Analista de Cibersegurança na First National Technlogy Solutions varia de $109K a $148K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da First National Technlogy Solutions. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$116K - $141K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$109K$116K$141K$148K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Cibersegurança na First National Technlogy Solutions situa-se numa remuneração total anual de $148,480. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na First National Technlogy Solutions para a função de Analista de Cibersegurança é $108,800.

