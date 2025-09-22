Diretório de Empresas
First American Financial
First American Financial Gestor de Engenharia de Software Salários

A remuneração total média de Gestor de Engenharia de Software in United States na First American Financial varia de $274K a $389K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da First American Financial. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$310K - $353K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$274K$310K$353K$389K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

$160K

Quais são os níveis de carreira na First American Financial?

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gestor de Engenharia de Software at First American Financial in United States sits at a yearly total compensation of $389,400. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at First American Financial for the Gestor de Engenharia de Software role in United States is $273,900.

