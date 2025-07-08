Firework Salários

O salário da Firework varia de $149,250 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $246,225 para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Firework . Última atualização: 9/4/2025