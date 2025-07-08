Firework Salários

Diretório de Empresas
O salário da Firework varia de $149,250 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $246,225 para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Firework. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $205K
Desenvolvimento de Negócio
$246K
Sucesso do Cliente
$153K

Gestor de Produto
$149K
Gestor de Engenharia de Software
$239K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Firework, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Outros Recursos