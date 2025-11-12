Diretório de Empresas
Fidelity Investments
Fidelity Investments Arquitecto de Cloud Salários

A remuneração de Arquitecto de Cloud in United States na Fidelity Investments varia de $82.7K por year para L3 a $256K por year para L7. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fidelity Investments. Última atualização: 11/12/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L3
$82.7K
$76.4K
$0
$6.3K
L4
$128K
$118K
$0
$9.3K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Fidelity Investments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Arquitecto de Cloud na Fidelity Investments in United States situa-se numa remuneração total anual de $301,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Fidelity Investments para a função de Arquitecto de Cloud in United States é $118,000.

Outros Recursos