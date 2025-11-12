Fidelity Investments Engenheiro de Software Full-Stack Salários em India

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in India na Fidelity Investments varia de ₹1.22M por year para L3 a ₹2.66M por year para L7. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹1.81M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fidelity Investments. Última atualização: 11/12/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bónus L3 Associate Software Engineer ( Nível de Entrada ) ₹1.22M ₹1.13M ₹12.5K ₹68.9K L4 Software Engineer ₹1.54M ₹1.35M ₹71.6K ₹116K L5 Senior Software Engineer ₹3.1M ₹2.57M ₹176K ₹356K L6 Principal Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Ver 3 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Nenhum salário encontrado

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Na Fidelity Investments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

Qual é o calendário de aquisição na Fidelity Investments ?

