A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Greater Dublin Area na Fidelity Investments varia de €45.3K por year para L3 a €78K por year para L5. O pacote de remuneração in Greater Dublin Area mediano year totaliza €57.3K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fidelity Investments. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L3
€45.3K
€43.1K
€0
€2.3K
L4
€56.6K
€51.9K
€0
€4.7K
L5
€78K
€72K
€1.5K
€4.6K
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Fidelity Investments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)