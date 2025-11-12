Diretório de Empresas
Fidelity Investments
Fidelity Investments Engenheiro de Software Full-Stack Salários em Greater Dublin Area

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Greater Dublin Area na Fidelity Investments varia de €45.3K por year para L3 a €78K por year para L5. O pacote de remuneração in Greater Dublin Area mediano year totaliza €57.3K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fidelity Investments. Última atualização: 11/12/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L3
Associate Software Engineer(Nível de Entrada)
€45.3K
€43.1K
€0
€2.3K
L4
Software Engineer
€56.6K
€51.9K
€0
€4.7K
L5
Senior Software Engineer
€78K
€72K
€1.5K
€4.6K
L6
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Fidelity Investments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Full-Stack na Fidelity Investments in Greater Dublin Area situa-se numa remuneração total anual de €78,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Fidelity Investments para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in Greater Dublin Area é €61,037.

