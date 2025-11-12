A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na Fidelity Investments varia de $90.4K por year para L3 a $410K por year para L9|VP Software Engineering. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $133K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fidelity Investments. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L3
$90.4K
$84.8K
$381
$5.2K
L4
$112K
$100K
$1.8K
$10.3K
L5
$145K
$127K
$2.7K
$15.5K
L6
$183K
$154K
$3.7K
$25K
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Fidelity Investments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)