Fidelity Investments Engenheiro de Dados Salários em United States

A remuneração de Engenheiro de Dados in United States na Fidelity Investments varia de $89.5K por year para L3 a $154K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $94.9K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fidelity Investments. Última atualização: 11/12/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bónus L3 Associate Software Engineer ( Nível de Entrada ) $89.5K $81.4K $0 $8.1K L4 Software Engineer $126K $111K $4.4K $10.8K L5 Senior Software Engineer $154K $140K $2K $12K L6 Principal Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 3 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Nenhum salário encontrado

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Na Fidelity Investments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

Qual é o calendário de aquisição na Fidelity Investments ?

