A remuneração de Engenheiro de Software Backend in Greater Dallas Area na Fidelity Investments varia de $79.3K por year para L3 a $202K por year para L6. O pacote de remuneração in Greater Dallas Area mediano year totaliza $130K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fidelity Investments. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L3
$79.3K
$77.6K
$0
$1.7K
L4
$108K
$100K
$400
$7K
L5
$141K
$122K
$1.2K
$18.4K
L6
$202K
$150K
$8.3K
$43K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Fidelity Investments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)