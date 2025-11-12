A remuneração de Engenheiro de Software Backend in Chennai Metropolitan Area na Fidelity Investments varia de ₹1.24M por year para L4 a ₹2.33M por year para L5. O pacote de remuneração in Chennai Metropolitan Area mediano year totaliza ₹1.24M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fidelity Investments. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹1.24M
₹1.22M
₹16.5K
₹0
L5
₹2.33M
₹2.1M
₹0
₹238K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Fidelity Investments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)