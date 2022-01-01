Fidelity Investments Salários

Diretório de Empresas
O salário da Fidelity Investments varia de $7,960 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $446,667 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fidelity Investments. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Engenheiro de Software
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Engenheiro de Software Mobile

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Engenheiro de Criptografia

Engenheiro de Sistemas

Cientista de Dados
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Gestor de Produto
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Gestor de Engenharia de Software
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Analista de Negócio
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Tecnólogo de Informação (TI)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Arquitecto de Soluções
L6 $166K
L7 $233K

Arquiteto de Dados

Arquiteto de Cloud

Cloud Security Architect

Analista Financeiro
L3 $69.6K
L6 $138K
Atendimento ao Cliente
Median $60K
Designer de Produto
L4 $105K
L5 $140K

Designer UX

Analista de Dados
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Consultor de Gestão
Median $160K
Gestor de Projecto
Median $163K
Gestor de Ciência de Dados
Median $250K
Marketing
Median $155K
Gestor de Programa
Median $192K
Analista de Cibersegurança
Median $138K
Vendas
Median $96K
Investigador de UX
Median $240K
Actuário
Median $135K
Gestor de Programa Técnico
Median $98K
Capitalista de Risco
Median $185K

Principal

Contabilista
$102K

Contabilista Técnico

Assistente Administrativo
$60.2K
Operações de Negócio
$69.2K
Engenheiro Electrotécnico
$398K
Recursos Humanos
$8K
Gestor de Design de Produto
$234K
Recrutador
$70.4K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Fidelity Investments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Fidelity Investments beträgt $157,072.

Outros Recursos