Fictiv
  • Salários
  • Gestor de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gestor de Engenharia de Software

Fictiv Gestor de Engenharia de Software Salários

A remuneração total média de Gestor de Engenharia de Software in United States na Fictiv varia de $164K a $228K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fictiv. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$176K - $207K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$164K$176K$207K$228K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Fictiv?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na Fictiv in United States situa-se numa remuneração total anual de $228,150. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Fictiv para a função de Gestor de Engenharia de Software in United States é $163,800.

Outros Recursos

