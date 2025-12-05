Diretório de Empresas
FFL Partners
FFL Partners Designer de Moda Salários

A remuneração total média de Designer de Moda in United States na FFL Partners varia de $104K a $148K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da FFL Partners. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$118K - $135K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$104K$118K$135K$148K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na FFL Partners?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Moda na FFL Partners in United States situa-se numa remuneração total anual de $148,374. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na FFL Partners para a função de Designer de Moda in United States é $104,364.

Outros Recursos

