  • Salários
  • Consultor de Gestão

  • Todos os Salários de Consultor de Gestão

FD Technologies Consultor de Gestão Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da FD Technologies. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$81.6K - $98.8K
Ireland
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$75.2K$81.6K$98.8K$105K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Consultor de Gestão na FD Technologies in Ireland situa-se numa remuneração total anual de €90,971. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na FD Technologies para a função de Consultor de Gestão in Ireland é €65,091.

