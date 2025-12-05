Diretório de Empresas
Fazz
Fazz Gestor de Produto Salários

A remuneração total média de Gestor de Produto in Indonesia na Fazz varia de IDR 497.89M a IDR 681.64M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fazz. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$32.8K - $38.9K
Indonesia
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$30.2K$32.8K$38.9K$41.4K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Fazz?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Fazz in Indonesia situa-se numa remuneração total anual de IDR 681,638,580. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Fazz para a função de Gestor de Produto in Indonesia é IDR 497,892,528.

Outros Recursos

