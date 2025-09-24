A remuneração total média de Engenheiro de Software in United States na Favorite Healthcare Staffing varia de $32.4K a $46K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Favorite Healthcare Staffing. Última atualização: 9/24/2025
Remuneração Total Média
Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!