A remuneração total média de Gestor de Produto in Australia na Fathom varia de A$90.8K a A$127K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Fathom. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$64.6K - $78.3K
Australia
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$59.6K$64.6K$78.3K$83.3K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Fathom?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Fathom in Australia situa-se numa remuneração total anual de A$126,837. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Fathom para a função de Gestor de Produto in Australia é A$90,754.

