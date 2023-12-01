Fastenal Salários

Diretório de Empresas
O salário da Fastenal varia de $18,199 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) na extremidade inferior a $120,600 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fastenal. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $20.7K

Engenheiro de Software Full-Stack

Contabilista
$33.1K
Analista de Negócio
$60.3K

Desenvolvimento de Negócio
$52.3K
Analista de Dados
$64.3K
Cientista de Dados
$19K
Tecnólogo de Informação (TI)
$18.2K
Vendas
$121K
Gestor de Programa Técnico
$25.8K
Perguntas Frequentes

Den høyest betalte rollen rapportert hos Fastenal er Vendas at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $120,600. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Fastenal er $33,114.

Outros Recursos