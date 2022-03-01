Diretório de Empresas
Farmers Business Network
Farmers Business Network Salários

O salário da Farmers Business Network varia de $171,638 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $480,390 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Farmers Business Network. Última atualização: 10/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $180K
Cientista de Dados
$205K
Recursos Humanos
$176K

Gestor de Produto
$199K
Gestor de Programa
$281K
Recrutador
$172K
Gestor de Programa Técnico
$480K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Farmers Business Network, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Farmers Business Network é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $480,390. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Farmers Business Network é $198,739.

