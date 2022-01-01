Diretório de Empresas
Farfetch
Farfetch Salários

O salário da Farfetch varia de $22,689 em remuneração total por ano para um Copywriter na extremidade inferior a $198,900 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Farfetch. Última atualização: 10/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Dados

Gestor de Produto
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Analista de Dados
Median $37.7K

Marketing
Median $105K
Gestor de Projecto
Median $39.9K
Gestor de Engenharia de Software
Median $69.8K
Analista de Negócio
$111K
Copywriter
$22.7K
Atendimento ao Cliente
$75.4K
Gestor de Ciência de Dados
$77.9K
Cientista de Dados
$199K
Analista Financeiro
$54.2K
Recursos Humanos
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Recrutador
$85.4K
Arquitecto de Soluções
$79.4K
Investigador de UX
$47.9K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Farfetch, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

