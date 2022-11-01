Fareportal Salários

O salário da Fareportal varia de $16,925 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $204,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fareportal . Última atualização: 10/15/2025