Fareportal Salários

O salário da Fareportal varia de $16,925 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $204,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fareportal. Última atualização: 10/15/2025

Engenheiro de Software
Median $16.9K
Gestor de Produto
Median $150K
Gestor de Engenharia de Software
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Fareportal é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $204,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Fareportal é $150,000.

Outros Recursos