Faraday Technology Salários

O salário da Faraday Technology varia de $40,935 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $67,810 para um Gestor de Projecto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Faraday Technology. Última atualização: 10/18/2025

Engenheiro de Hardware
$61.4K
Gestor de Projecto
$67.8K
Engenheiro de Software
$40.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Faraday Technology é Gestor de Projecto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $67,810. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Faraday Technology é $61,364.

Outros Recursos