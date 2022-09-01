Diretório de Empresas
Fandom Salários

O salário da Fandom varia de $60,775 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $90,545 para um Analista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fandom. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $60.8K
Analista de Dados
$90.5K
Gestor de Engenharia de Software
$89.8K

Confiança e Segurança
$74.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Fandom é Analista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $90,545. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Fandom é $82,095.

Outros Recursos