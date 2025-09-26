Diretório de Empresas
FabFitFun
FabFitFun Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na FabFitFun totaliza $117K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da FabFitFun. Última atualização: 9/26/2025

Pacote Mediano
company icon
FabFitFun
Software Engineer
West Hollywood, CA
Total por ano
$117K
Nível
Mid Level
Base
$117K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na FabFitFun?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

El paquet salarial més alt reportat per a un Engenheiro de Software a FabFitFun in United States és una compensació total anual de $180,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a FabFitFun per al rol de Engenheiro de Software in United States és $117,000.

