FabFitFun
FabFitFun Salários

O salário da FabFitFun varia de $100,500 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $136,680 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da FabFitFun. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $117K
Analista de Dados
$110K
Cientista de Dados
$137K

Designer de Produto
$101K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na FabFitFun é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $136,680. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na FabFitFun é $113,273.

