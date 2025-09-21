A remuneração de Engenheiro de Software in United States na F5 Networks varia de $131K por year para Software Engineer 1 a $354K por year para Architect. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $178K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da F5 Networks. Última atualização: 9/21/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer 1
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na F5 Networks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
